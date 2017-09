Pesquisa realiza testes imunológicos para detectar anticorpos do zika virus

Uma parceria entre a Unifacisa, Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) e Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq) está realizando a segunda fase de uma pesquisa sobre a ação do zika vírus em gestantes e bebês com microcefalia.

Estão sendo realizados testes imunológicos para identificar anticorpos do vírus nas amostras de sangue coletadas.

Na primeira fase, os pesquisadores trabalharam com amostras de mães e bebês para identificar se foram infectadas mesmos pelo vírus da zika e da chikungunya.

– Naquele momento fizemos um teste molecular, identificamos o genoma do vírus e obtivemos alguns resultados, só que é necessário também fazer outros testes complementares, que vão identificar esse vírus de outras formas, que é o que estamos fazendo agora na segunda fase. Vamos pegar todas essas amostras, e as novas que obtivemos, e fazer um teste imunoenzimático, porque a partir de agora a gente vai detectar, não o genoma viral, mas sim os anticorpos contra esse vírus – disse o coordenador do Núcleo de Genética Médica da FCM.

Ainda de acordo com o professor, o objetivo científico da segunda etapa é identificar se outras viroses podem potencializar os efeitos causados pelo zika no desenvolvimento da doença e no surgimento da microcefalia.

– Temos testado outros vírus do grupo Torchs, por exemplo, a toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, sífilis, que a ciência já conhece muito bem e que apresentam sintomas muito parecidos com o do zika. Então, o objetivo científico dessa fase do projeto é realmente ver se há associação de infecção do zika com esses outros vírus, porque pode ser que haja uma potencialização dos sintomas das doença – revelou.

A pesquisa é realizada há cerca de dois anos e conta com a participação de 20 alunos, que veem na prática todo o processo visto em sala de aula.

– Nesses dois anos a gente obteve um panorama muito mais completo acerca da incidência dos caos de zika. A partir desses dados, a gente pode fazer uma epidemiologia muito mais detalhada, até porque não temos amostras só da cidade de Campina Grande, mas de outas do entorno, e vai ser importante traçarmos a rota desse vírus no estado. Vai contribuir muito para que possamos compreender melhor e talvez seja possível, apesar de não podermos confirmar, prever, mais pra frente, novos surtos de todas essas doenças transmitidas pelo aedes – contou.

*Com informações da TV Itararé