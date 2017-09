Pesquisa aponta deflação na cesta básica de João Pessoa em agosto

O preço da cesta básica na cidade de João Pessoa apresentou queda de 7,5% no mês de agosto, ficando o acumulado no ano em -6,04% e, nos últimos doze meses, em -7,01%.

No mesmo período do ano anterior, a cesta básica custava R$ 373,11, com uma variação mensal também negativa de 0,11% e os acumulados eram de 18,07% no ano e 21,54% em doze meses.

Os dados foram divulgados pela Gerência Executiva de Desenvolvimento Municipal e Regional (Diplan), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Foto: Reprodução/ Internet

Essa queda no preço da cesta básica no mês de agosto resultou dos decréscimos de preços médios registrados nos produtos: feijão (18,91%), frutas: banana e laranja (16,58%), legumes: abóbora, beterraba, batata-inglesa, cenoura e tomate (15,41%), arroz (10,34%), açúcar (7,53%), farinha de mandioca (4,43%), óleo de soja (4,11%), carnes (3,90%) e raízes: inhame, batata-doce e macaxeira (3,47%).

Por outro lado, foram verificados aumentos de preços nos produtos: margarina (0,96%), café moído (0,78%) e leite pasteurizado (0,59%). O pão francês não apresentou variação.

A ração essencial mínima (Cesta Básica), definida pelo Decreto-Lei nº. 399, de 30.04.1938, que estabelece treze produtos alimentares básicos (arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, café, pão, leite, açúcar, margarina, óleo de soja, legumes, frutas e raízes) e suas respectivas quantidades, passou a representar aproximadamente 37,03% do salário mínimo.

O custo total da Cesta Básica caiu para R$ 347,00 em agosto/17, quando em julho era R$ 375,14.

Um trabalhador que em agosto ganhou um salário mínimo de R$ 937,00 precisou trabalhar o equivalente a 81 horas e 28 minutos para adquirir sua alimentação individual.

Uma família composta por quatro pessoas teria que dispor de R$ 1.388,00 para adquirir sua alimentação básica.