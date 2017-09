Peritos concluem inquérito sobre morte de cantora paraibana

Foto: Reprodução/TVCB

Foi concluído o inquérito para apurar as causas do acidente que matou a cantora paraibana Eliza Clívia e o marido dela, na cidade de Aracajú, no estado de Sergipe.

De acordo com os especialistas, existia sinalização no cruzamento e o carro onda a cantora estava percorria o trecho em velocidade maior que o ônibus.

Por esse motivo, a delegada responsável pelo caso decidiu indiciar o motorista do carro pelo crime de homicídio culposo de trânsito.