Peemedebista volta a descartar aliança se não for para compor cabeça de chapa

O deputado estadual Raniery Paulino nega a possibilidade de o seu partido, o PMDB, se aliar ao PSB do governador Ricardo Coutinho para compor a vice-governadoria nas eleições de 2018.

Raniery considera mera especulação, pois o seu candidato a governador é o do PMDB e o nome da sua preferência pessoal é do senador José Maranhão.

Ele disse que vem defendendo a candidatura própria do PMDB até por conta da crise institucional pela qual passa o Brasil, a Paraíba, inclusive, as interrogações perante as autoridades públicas qual o nome para disputar o pleito.

Foto: Paraibaonline

De acordo com o deputado, o nome balizador, equilibrado e com reputação inquestionável é o do senador Maranhão, e que a Paraíba precisa nesse instante de intempéries.

“O PMDB tem candidatura própria e quem estiver disposto a dialogar sobre isso, vamos dialogar, sem dúvida alguma, seja com qualquer outro partido. Estamos abertos aos diálogos, mas a tese do partido é de candidatura própria. Esse é o nosso sentimento”, ressaltou.

Paulino lembrou ainda que em 2014, Maranhão foi candidato a senador enfrentando duas grandes estruturas no Estado: o candidato Lucélio Cartaxo com apoio do governador Ricardo Coutinho e do prefeito Luciano Cartaxo, e Wilson Santiago com apoio do prefeito Romero Rodrigues e do senador Cássio Cunha Lima, e venceu, isoladamente, as eleições para o Senado Federal.

Baseado nisso, Raniery entende que o PMDB tem que fazer uma reflexão sobre isso: Se Maranhão está mais forte que em 2014 agora em 2018. “E o partido tem feito essa avaliação e sabe que nós não podemos subutilizar a presença, as condições intelectuais e físicas que o senador tem. Acho que o momento é muito favorável ao partido”, avaliou.