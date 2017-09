Peemedebista lamenta antecipação das eleições 2018

Questionado sobre a reaproximação do senador José Maranhão (PMDB) e o governador Ricardo Coutinho (PSB), o líder do PMDB na Câmara de Campina Grande, o vereador Olímpio Oliveira, afirmou que vê com naturalidade.

Ele lamentou em entrevista nesta segunda-feira (11) que as pessoas esqueçam os problemas e foquem somente no pleito do próximo ano.

Para ele, 2017 é um ano perdido.

– Vejo com naturalidade. O momento é propício para essas conversações. É uma pena que o ano de 2017 esteja perdido, pois a mídia só alimenta o bate e rebate dos políticos. E como se não tivéssemos problemas na Saúde, Segurança, Educação. Lamento muito que isso aconteça, que a sociedade esteja assistindo isso com tamanha naturalidade – criticou.

