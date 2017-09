Peemedebista defende aliança com PSB tendo José Maranhão como candidato a governador

O senador Raimundo Lira (PMDB) comentou sobre as especulações acerca das eleições de 2018 e disse que sua preferência é de que houvesse uma junção com o PSB, mas com o senador José Maranhão (PMDB) disputando o governo do Estado.

“Esse é o plano A, que eu venho defendendo há cerca de um ano, inclusive já comuniquei sobre essa decisão ao governador Ricardo Coutinho – colocou.

Foto: Lula Marques/ Agência PT

Lira ainda destacou que se mantém ao lado da decisão que o PMDB quiser tomar e disse que seria um bom cenário ver o partido indicando candidatura própria para o próximo ano.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.