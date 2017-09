Peemedebista critica governador: “ Não é exemplo de coerência”

Com a reaproximação tão ventilada na mídia entre o governador José Maranhão (PMDB) e o governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB) surgiram também os questionamentos sobre as divergências dos partidos em nível nacional.

O socialista sempre fez críticas a tomada de poder do presidente do Brasil, Michel Temer (PMDB), através do impeachment de Dilma Rousseff, taxando Temer de golpista.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (04), o peemedebista Raniery Paulino, respondeu sobre o impasse.

Questionado sobre a rusga de Ricardo com o PMDB nacional, Paulino acusou Coutinho de incoerente e disse que as alianças do socialista são feitas por conveniência.

– Os golpistas só são golpistas se estiverem contra ele, se estiverem a favor não são. A oligarquia só é ruim pra Paraíba se for oposição a ele, se estiver ao lado, ele aplaude. O Governador Ricardo Coutinho não é exemplo de coerência – disparou.

