Partido Podemos estende tapete vermelho para Veneziano, afirma deputado carioca

As manifestações positivas para uma possível filiação do deputado Veneziano Vital do Rêgo ao partido “Podemos” vem crescendo e, ao que parece, ultrapassam o diretório de Campina Grande.

Uma outra liderança que compõe diretório nacional também manifestou a vontade de ter o peemedebista como colega de legenda.

Em entrevista nesta terça-feira (05), o deputado Sérgio Zveiter (Podemos RJ), teceu elogios a Veneziano e afirmou que o partido está com tapete vermelho e portas abertas esperando sua filiação.

– Ele é um deputado que respeito e admiro muito. Sério, correto e trabalhador. As portas do Podemos está aberta para todos os deputados, mas para Veneziano além das portas tem tapete vermelho – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM