Partido dos Trabalhadores realiza encontro regional em Bayeux e avalia caravana

fotos: ascom

Os líderes da tendência interna do Partido dos Trabalhadores, Muda PT, na Paraíba, realizaram encontro com lideranças da legenda dos municípios de Bayeux, Santa Rita e João Pessoa. O encontro foi realizado, ontem (01), na Câmara Municipal de Bayeux. “Precisamos nos preparar para 2018”, disse Frei Anastácio.

Os deputados estaduais Anísio Maia e Frei Anastácio, além do deputado federal Luiz Couto participaram do encontro, que discutiu a atual conjuntura política do Brasil, da Paraíba e dos municípios representados no encontro. A caravana de Lula na Paraíba também foi avaliada como muito positiva pelos participantes do encontro.

Frei Anastácio disse que o encontro em Bayeux é mais uma atividade da agenda elaborada pelo Muda PT, para realização de encontros regionais. “Já fizemos esse mesmo encontro em várias regiões do estado. O nosso objetivo é deixar as nossas lideranças e filiados bem informados sobre a conjuntura do país e em relação aos assuntos internos do PT”, disse Frei Anastácio.

O parlamentar afirmou que “diante do desmonte de direitos da classe trabalhadora que está sendo promovido pelo governo Temer,o favorecimento econômico para a classe empresarial e ruralista, temos a missão de debater com as lideranças do PT e com o povo esse desastre que está sendo imposto por um governo golpista”, disse.

Missa de sétimo dia

Frei Anastácio também esteve no município de Cruz do Espírito Santo, onde presidiu a celebração de 22 Anos do falecimento da agricultora Dona Helena, no assentamento da Reforma Agrária que leva o nome dela (Assentamento Dona Helena). Também Missa de Sétimo dia do falecimento do Arcebispo Emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires.