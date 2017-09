Parceria cria projeto “A Escola vai à Fundação Casa de José Américo”

A Fundação Casa de José Américo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, criou o projeto “A Escola vai à Fundação Casa de José Américo”.

O objetivo é promover o acesso dos alunos às ações educativas e culturais, lúdicas e midiática, aos espaços de memória, história e literatura, representados pelo Museu, Arquivo, Biblioteca e Cineclube da FCJA.

O primeiro passo será a implantação do “projeto piloto”, que visa à formação de professores como agentes multiplicadores das ações junto aos alunos da rede pública estadual.

Para isso, foram selecionados 40 professores que integrarão a primeira equipe de formação, que acontecerá nos próximos dias 21 e 22 de setembro, no Auditório da FCJA.

A programação constará de mesas-redondas, palestras, oficinas, dentre outras atividades. Na quinta-feira (21/9), pela manhã, será realizada a abertura com apresentação da proposta, seguida por mesa-redonda com o tema “A integração de ações das unidades de informação da FCJA e a vivência do Projeto”, com a participação dos seguintes professores e temas: Janete Lins Rodriguez – A ação de educar no Museu Casa de José Américo, Irene Rodrigues da Silva Fernandes – O Arquivo dos Governadores e a construção da memória e identidade paraibana e Neide Medeiros Santos – O acervo literário de José Américo – de leitor a poeta.

À tarde, o professor Cláudio Brito apresentará o tema “O papel do cinema no contexto educacional escolar”. A seguir, mesa-redonda: “O desenvolvimento de ações pedagógicas a partir dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico da FCJA”.

Os expositores e temas específicos são: professora Irene Fernandes – Arquivo e Patrimônio: a construção da memória educativa, professora Janete Rodriguez – Arte e Educação: um diálogo poético, professora Maria Ilza Franco – A ludicidade e o conhecimento: espaços de diferentes vivências, psicóloga Valéria Diniz – Mídias e Educação: a tecnologia no espaço escolar e secretária executiva de Gestão Pedagógica, Roziane Marinho Ribeiro – A leitura e a biblioteca na Escola.

Após o intervalo, haverá projeção do documentário: “Museu Virtual José Américo”, seguida da exposição do presidente da Codata, Krol Jânio Palitot, que falará sobre o Projeto Virtual do Arquivo Ricardo Vieira Coutinho, com projeção de arquivo em Autocad, encerrando a programação do dia com visita guiada às dependências e instalações do Museu, Arquivo e Biblioteca da FCJA.

Na sexta-feira (22), orientação aos participantes sobre a dinâmica e organização das Oficinas para aprofundamento das propostas de ações educativas apresentadas na Formação, realização das oficinas com seus respectivos eixos temáticos e foco em quatro eixos de ações culturais.

No encerramento, haverá apresentação dos trabalhos realizados nas oficinas e avaliação da Formação.

Sobre o projeto, o presidente da Fundação Casa de José Américo, professor Damião Ramos Cavalcanti, assim se expressou: “A cultura se transmite pela educação; se as atividades da FCJA são essencialmente cultura, então é mais do que adequado ela trazer para dentro de si alunos, suas escolas onde se formaliza a educação para suas vidas”.

A Fundação Casa de José Américo é hoje um importante centro histórico, artístico-cultural e de lazer, em localização privilegiada, proporcionando o acesso à pesquisa e à visitação pública às suas potencialidades turístico-cultural.

Além de visitantes, contempla pesquisadores, artistas, intelectuais e comunidade em geral.

A Fundação Casa de José Américo fica na Av. Cabo Branco – 3336. Mais informações sobre a instituição podem ser obtidas pelos seguintes canais: www.facebook.com/ FundacaoCasaDeJoseAmerico Site: www.fcja.pb.gov.br