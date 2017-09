Para deputado, PT tem justificativas muito fortes para permanecer aliado ao PSB

O deputado Anísio Maia (PT) voltou a falar sobre o apoio do PT ao PSB nas eleições de 2018. Para ele, não há nenhuma reaproximação do PSB ao PMDB, cujo partido em nível nacional é adversário do PT.

“Os acordos que eles vierem a fazer para o processo eleitoral é outra história”, disse.

Maia afirmou ainda que o PT vai lutar para manter a aliança com o governador Ricardo Coutinho.

Foto: Paraibaonline

“Isso é certo e não é porque temos interesses outros, mas sim políticos. O PT é o único partido que faz aliança política, baseada em política, em projeto, e nós apoiamos o governador por conta dos projetos, pelo que ele fez em nível nacional, em defesa da democracia e pelo que ele fez no Estado da Paraíba”, asseverou.

O deputado fez ironia aos demais partidos e disse não saber se eles têm projetos e que não os vê discutirem política ou qualquer tipo de projeto.

Indagado como o PT iria também justificar uma aliança com os Democratas na Paraíba, o deputado respondeu que os inimigos vão fazer tudo para rachar o PT e que já fazem isso em nível nacional.

“Mas aqui, eles não vão ter como nos dividir. Nós vamos manter a aliança com o PSB e quem quiser que procure arrumar inimizade, pois da nossa parte não vai acontecer porque nós temos justificativas políticas muito fortes para estar junto com o governador Ricardo Coutinho”, avaliou.

Anísio Maia admitiu ainda que o PT possa até ter candidato para disputar o governo em 2018, mas hoje a opção do partido é apoiar o pré-candidato do PSB, que é o secretário de Estado João Azevedo.

“Ainda temos um ano pela frente e daqui até lá muitas coisas podem acontecer, mas hoje a história é essa”, confirmou.