Para deputado paraibano, coligação e prostituição é a mesma coisa

Foto: Paraibaonline

Mesmo com a aprovação da Câmara dos Deputados, em primeiro turno, do texto-base da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 282/2016, que determina o fim das coligações partidárias a partir de 2018, o deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) tem dúvidas de que esse projeto seja aprovado na sua totalidade.

O deputado só acredita em uma Reforma Política se realmente acabar com as coligações partidárias, não sendo assim, nada vai mudar o que será muito ruim.

“A minha posição é muito clara em relação a isso porque coligação e prostituição são a mesma coisa. Lamentavelmente. Me desculpem eu fazer essa comparação, mas as coligações são o que há de pior nas alianças política brasileira, disse.

Conforme Raniery Paulino, através das coligações os partidos políticos se colocam numa espécie de balcão de negócios, de leilão e todos os candidatos a prefeito, governador e presidente ficam querendo comprar o tempo de televisão, seja em troca de emprego para os parentes ou de apoio administrativo. Ele citou como exemplo o que ocorreu nas últimas eleições na Paraíba com a distribuição de cheques do Programa Empreender do governo do Estado.

Disse ainda que a regra do jogo é permissiva para que esse tipo de coisa aconteça e essa regra tem que ser alterada para que os partidos se organizem internamente e montem seu plantel e que vá em busca de levar seus postulados aos eleitores preservando minimamente a identidade ideológica.

“Talvez o político comercial vá ficar contrariado com a mudança porque prestigiam muito mais coisas práticas e negociáveis do que de fato a identidade ideológica. Nós temos que tentar mudar essa realidade e o fim das coligações seria um grande avanço”, avaliou.