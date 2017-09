Palmeiras tem dois expulsos e empata com o Galo

foto: Divulgação/Palmeiras

Foram quatro pênaltis, sendo três marcados e apenas um convertido. Neste sábado, Atlético-MG e Palmeiras empataram por 1 a 1 no estádio Independência, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida recheada de polêmicas com arbitragem e dois palmeirenses expulsos.

Com o resultado, o Verdão mantém a quarta posição, agora com 37 pontos (13 a menos do que o líder Corinthians), mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo no domingo. Já o Atlético-MG, com 30, ocupa momentaneamente a nona colocação (ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

Veja matéria completa aqui