Oposicionista e aliado de Temer opinam sobre o primeiro ano após o impeachment

O deputado federal pelo PT paraibano Luiz Couto fez uma avaliação do primeiro ano após o impeachment de Dilma Rousseff.

Ele disse que o governo instituído por Temer (PMDB) é de crueldade, perversidade, que só faz destruir.

– Parece uma bomba que destrói tudo – disse.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Já o deputado da situação e líder do DEM no Congresso, Efraim Filho, avaliou o período propício para a economia, mas com a mesma crise política de antes.

– Foi um ano de erros e acertos. Erros na política e acertos, principalmente na área econômica, onde o governo conseguiu combater a inflação, retomar um pouco dos empregos perdidos com a crise dos últimos anos, recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. A equipe econômica conseguiu dar um rumo e voltar a dar confiança de dias melhores – ressaltou.

*As informações são da Rádio Correio FM.