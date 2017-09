Oposicionista critica preocupação da PMCG com São João em vez de resolver problemas

A mudança de local da festa de São João continua rendendo polêmicas em Campina Grande.

Para o vereador opositor Olímpio Oliveira (PMDB), essa não é uma pauta prioritária para a cidade.

Ele disse em entrevista que o município tem muitas demandas, mas que a única preocupação da gestão é fazer festa.

Foto: Paraibaonline

Segundo Olímpio, a cidade não bate as metas do Ideb, tem problemas na saúde, segurança e todas as demandas estão no Plano Estratégico 2035.

– Acredito que a prioridade de Campina no momento não é essa. Se gastou recursos públicos (não foi pouco) para a construção de um planejamento estratégico para 2035. Foi feita uma prospecção, uma análise de tudo que a cidade tem de positivo e negativo, então quais são as demandas, os gargalos apresentados? Se fala a respeito da educação pública, a dificuldade de não superarmos as metas do Ideb, sem falar na evasão escolar e na repetição de ano, 12% da população com mais de 15 anos são analfabetos. Isso é prioridade, a saúde, o transporte público, está lá no documento. Ninguém quer enfrentar os gargalos, quer fazer festa – lamentou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.