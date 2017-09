Operação policial prende 15 pessoas no Brejo paraibano

Foto: Ascom

Foram presas 15 pessoas, entre elas cinco mulheres, durante a operação Redes do Mal, realizada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (5) nas cidades de Guarabira e Belém, localizadas no Brejo Paraibano.

A operação foi uma ação integrada das Policias Civil e Militar e aconteceu com o objetivo de cumprir 17 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão, no intuito de prender pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e roubos na região do Brejo, conforme informou a Polícia Militar.

Foto: Ascom

A ação resultou ainda na apreensão de aproximadamente 2kg de maconha, pedras de crack, três armas de fogo e contou com o trabalho de 150 policiais civis e militares.