Operação Impacto detém 14 por porte e posse ilegal de armas na Paraíba

Durante a 24ª edição da Operação Impacto, que contou com o reforço de quase 600 policiais militares em ações em toda Paraíba, a Polícia Militar apreendeu 14 armas de fogo e deteve 14 suspeitos de porte e posse ilegal, nesse sábado (16) e madrugada de domingo (17).

A Operação foi desencadeada na região metropolitana de João Pessoa, Campina Grande, e Sertão do estado, com apoio de 139 viaturas e motocicletas.

A região metropolitana de João Pessoa registrou a apreensão de quatro armas nos bairros do Roger, Grotão e Cruz das Armas. No Roger, policiais do 1º Batalhão prenderam três suspeitos que estavam com um revólver dentro de um carro.

No Grotão, a Força Regional encontrou um homem com dois revólveres e 350 unidades de drogas, entre maconha e crack. Um revólver foi apreendido também em Cruz das Armas e um homem foi preso por porte ilegal.

No município do Conde, policiais da 1ª Companhia Independente prenderam um ex-presidiário com um revólver.

Em Campina Grande, dois adolescentes foram apreendidos com revólver, no bairro do Catolé, por policiais da Força Tática do 2º Batalhão.

No bairro do Serrotão, a PM abordou um carro roubado com uma dupla que foi encontrada com um revólver.

No Monte Castelo, outra dupla foi abordada e, com ela, além de um revólver a PM localizou sete papelotes com cocaína.

O 10º Batalhão apreendeu três armas, sendo dois revólveres, deteve dois suspeitos, e recuperou uma espingarda deixada por um homem que fugiu ao ver os policiais.

Policiais da 3ª Companhia do 14º Batalhão abordaram um casal em um carro e com a dupla a polícia encontrou uma espingarda calibre 12 escondida no banco do passageiro, e um revólver nas roupas da mulher. O casal e as armas foram levadas para delegacia.

Veículos recuperados – Durante o período da Operação Impacto, a Polícia Militar recuperou 11 veículos em sete cidades.