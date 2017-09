Operação desarticula esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro em João Pessoa

Foto: Secom/PB

Com o objetivo de combater o funcionamento de casas de jogos de azar, crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, a Polícia Civil da Paraíba deflagrou, no início da tarde desta sexta-feira (1), a ‘Operação Lotos’, em três bairros de João Pessoa, capital paraibana.

A ação foi realizada por meio de um trabalho sigiloso e investigativo da Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa (DDF).

De acordo com delegado da Defraudações, Lucas Sá, as investigações para desarticular a organização criminosa, especializada na prática de crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular e na contravenção penal de jogos de azar, tiveram início há aproximadamente três meses e foram identificados quatro locais de exploração da atividade, situados nos bairros Tambaú, Ernani Sátyro e Centro de João Pessoa.

Segundo a autoridade policial, foram dados cumprimentos a quatro mandados de busca e apreensão deferidos pela 4ª Vara Criminal de João Pessoa, nos endereços obtidos na investigação.

Foto: Secom/PB

Ainda segundo Lucas Sá, existem informações de que os locais de funcionamento movimentam valores elevados e que contam com ‘proteção’ para que não sejam alvos de fiscalizações. A ação da polícia ainda está acontecendo e outros detalhes serão fornecidos após a conclusão das diligências, na Delegacia de Defraudações, na Central de Polícia no bairro do Geisel.

A Operação Lotos faz alusão a uma planta fantástica da mitologia grega que causava total esquecimento, fazendo com que seus consumidores entrassem no mundo de ilusão, esquecendo-se de suas obrigações e perdendo totalmente a noção da realidade, enquanto durassem os efeitos da droga. Termo também é utilizado modernamente como sinônimo de loteria ou jogo de azar.