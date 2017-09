Ônibus escolar tomba com vários alunos no Alto Sertão

Um ônibus escolar com 14 estudantes tombou enquanto fazia o transporte dos alunos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu na rodovia PB 395, que liga as cidades de São João do Rio do Peixe a Santa Helena, no Alto Sertão.

Após o tombamento, o motorista conseguiu desvirar o veículo e fugiu do local.

Vários alunos tiveram ferimentos e foram levados para hospitais de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe.

A Polícia fez buscas por cidades e hospitais vizinhos, para ver se encontrava o motorista, mas não obteve êxito.

*Com informações da TV Paraíba