“Olímpio está sempre querendo diminuir o valor do trabalho do prefeito”, diz Ivonete

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereadora de Ivonete Ludgério (PSD), comentou sobre o impasse em relação às subvenções para as entidades filantrópicas da cidade.

Em entrevista nesta segunda-feira, 04, Ivonete criticou a fala do vereador Olímpio Oliveira, que faz parte da bancada de oposição, que disse que a Prefeitura de Campina Grande estava dando esmolas às entidades.

As criticas do parlamentar ocorreram após algumas entidades ficarem de fora das subvenções, que são concedidas pela PMCG.

– Posso garantir que as 13 entidades escolhidas para receber essas subvenções têm, realmente, um trabalho e precisam do auxilio do poder municipal. O colega Olímpio está sempre querendo diminuir o valor do trabalho do prefeito e fica falando em esmola. Não existe esmola. O que existe é que cada uma tem um trabalho diferente e umas precisam de mais dinheiro do que outras – explanou.

Ivonete criticou ainda a bancada de oposição, afirmando que esta não cobra do governo do Estado o fato de ter cortado recursos para essas entidades.

– Vou pedir, encarecidamente, aos vereadores que tem uma aproximação com o governo estadual para que ele retorne as subvenções a essas casas. O governo cortou e não houve nenhum tipo de cobrança da turma que faz parte do governo estadual. A partir de hoje também vamos cobrar, pois se o que a Prefeitura demanda é chamado de esmola, vamos ver quanto o poder estadual pode colocar, pois tem mais condições – reprovou.

