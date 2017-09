OAB-PB inicia cadastro de advogados no programa INSS Digital

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), iniciou, nessa terça-feira (5), o cadastramento de advogados no “INSS Digital”, programa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que garantirá o atendimento mais rápido em todos os municípios paraibanos.

O projeto é fruto de convênio entre a OAB-PB e o INSS.

A Paraíba é um dos primeiros estados do Brasil a disponibilizar o serviço, que facilitará a atuação dos advogados paraibanos.

O cadastro para uso do programa pode ser feito no Portal da OAB-PB (www.oabpb.org.br), no menu “Serviços” com o nome “INSS Digital”, que redirecionará para uma página simples, com um breve explicativo do sistema.

Logo em seguida, será disponibilizado um formulário para solicitação do cadastro e depois um link para download do manual de utilização da plataforma.

Após o cadastro e processamento pelo sistema, será enviado pela plataforma do INSS um e-mail com a informação que o usuário está cadastrado e os dados para sua autenticação.

Nesse mesmo momento os colaboradores separados para esse tarefa enviarão um e-mail ao usuário cadastrado anexando o manual de instruções de uso, que também estará disponível no Portal.

Com esse fluxo seguido, o usuário poderá acessar o sistema do INSS Digital.

O INSS Digital dispensa o cidadão de comparecer a uma agência para requerer benefícios.

O programa também permite que advogados paraibanos tenham acesso aos processos administrativos do INSS via internet.

O presidente da OAB-PB, Paulo Maia, ressalta que o “INSS Digital” vai proporcionar aos advogados previdenciaristas paraibanos melhorias consideráveis nas suas atividades diárias, uma vez que depois de se cadastrar, o advogado poderá utilizá-lo de qualquer lugar com acesso a internet.

“Esse projeto piloto é de extrema importância para todos os advogados, como também, para todos os cidadãos brasileiros que procuram o INSS por meio de um advogado visando aposentadorias, pensões, revisão de pensões, ou seja, todos os processos que o advogado tinha que ir até a agência do INSS e que, a partir de agora, não necessitará mais de deslocamento físico. Isso facilitará as condições de trabalho para o profissional da advocacia e, consequentemente, para todo cidadão que necessite dos serviços prestados pelo Instituto”, afirmou.