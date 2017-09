Nova coluna de Rafael Holanda: Gratidão

Por Rafael Holanda (*)

Ainda que a nossa boca estivesse cheia de cantos divinos, para proclamar as coisas belas que passam de forma simples em nossa vida, e nossa língua se envolvesse de júbilos como o confortar de palavras que abrandam ondas revoltas, não conseguiríamos agradecer a esplendida imagem que conforta as nossas incertezas e consolam as nossas duvidas.

Que os nossos olhos resplandecessem como a luminosidade do sol ou da lua, e nossos braços se estendessem como as gaivotas no espaço com a finalidade básica de agradecer um pouco das nossas graças alcançadas, dos nossos sorrisos e nossas lágrimas.

Que pudéssemos aceitar com paz as contrariedades da vida, as incompreensões, enfermidades e até a morte, tendo a certeza que novo capitulo se abriria na universidade de um mundo melhor.

Agradecer pelo amor fraterno e que uma corrente sensível, quente percorresse as nossas entranhas e pudéssemos compreender, perdoar e estimular para celebrarmos como filho de uma mesma mãe.

Agradecer pelos ensinamentos maiores para com os menores, ensinando a ser generoso, a dar sem calcular, vivenciar as tristezas da vida e com as cores das nossas bondades pintar em cores vivas, esperanças já marginalizadas e sofridas.

Somos gratos pela misericórdia para com os homens sem esperanças, e dos que não conhecem outra coisa, cada dia, senão a velha dor da solidão, das tristezas sem rumo, dos rios de lágrimas que partem para confins do vale do sofrimento.

Ao Senhor, apenas a compreensão dos nossos erros que brotam a cada dia em qualquer ponto de um mundo que se tornou uma simples vela preste a apagar.

(*) Médico