“Não tenho dificuldade de estabelecer diálogo”. Veja vídeo com Cartaxo

Em entrevista à TV Itararé, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), mostrou-se convicto na unidade das oposições, visto grandes vitórias que já conseguiram em diversos municípios, a exemplo de Campina Grande e João Pessoa.

Foto: Paraibaonline

– Eu não tenho dúvidas, nós vamos estar juntos, vamos estar unidos, nós vamos superar qualquer questão partidária – destacou Luciano.

Para ele, este momento é de compromisso com o povo da Paraíba, atuando politicamente para ver o que é melhor para os paraibanos.

Luciano ainda falou que poderá procurar José Maranhão para reforçar a aliança, prática que já vem norteando o trabalho político dele, no diálogo com o PMDB, PSDB, com o PRP e com o PP.

– Minha marca durante toda minha trajetória política foi a do respeito e do diálogo – esclareceu o gestor, dizendo que acredita em uma chapa forte para disputar as eleições estaduais de 2018.