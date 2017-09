Não só tem a vaga de governador na chapa, afirma Rômulo Gouveia

Foto: Paraibaonline

O deputado Rômulo Gouveia, presidente do PSD na Paraíba, contou como vem trabalhando a manutenção das oposições no estado mesmo com os prefeitos das duas principais cidades querendo a vaga de governador no próximo ano.

Segundo Rômulo, não há como Romero Rodrigues (PSDB) e Luciano Cartaxo (PSD), marcharem separados.

Ele afirmou durante entrevista na tarde desta sexta-feira (08) que os dois tem condições de pleitear o cargo, mas que é preciso que estejam unidos.

– Os dois têm capacidade e condição. Ambos realizam grandes gestões e o grande embate que temos trabalhado e tenho sempre trabalhado, é manter a unidade das oposições. Nosso desejo, no meu caso específico, tenho um candidato partidário e o outro é um amigo, um irmão. Já tivemos oportunidade de conversar e eles concordam: Não tem como marchar separados – salientou.

Rômulo destacou ainda que há outras vagas para serem ocupadas na chapa majoritária e o que importante é pensar nas melhorias para o estado.

– Não tem só a vaga de governador, tem a de vice, tem as duas do senado e obviamente vamos construir uma chapa forte que tem principalmente projetos para a nossa Paraíba – finalizou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.