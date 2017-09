Nacional de Patos vira sobre São Paulo Crystal e fica perto da elite

Foto: Divulgação / Artur Silva Lira / TV-PB

Em um jogo disputado, com expulsões e confusão no intervalo, o Nacional de Patos bateu o São Paulo Crystal por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no estádio José Cavalcanti, e larga com vantagem em busca de uma vaga na final da segunda divisão do Campeonato Paraibano 2017.

O resultado também deixa o Naça a um empate do retorno à elite do futebol estadual.

