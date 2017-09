Nacionais vencem e Sport Campina arranca empate na Segundona do Paraibano

foto: João da Paz

A primeira rodada do mata-mata da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano, foi encerrada neste domingo com três partidas. Nos confrontos, o Nacional de Pombal venceu a Desportiva Guarabira por 1 a 0 no Estádio Pereirão, em Teixeira.

Com o resultado, o time pombalense joga por um empate, quarta-feira, em Guarabira, para se classificar.

Quem também saiu na frente foi o Nacional de Patos, que bateu a Perilima por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. Com o resultado, o Canário ficou mais perto das semifinais, já que pode perder por diferença de dois gols.

No Tomazão, em João Pessoa, o Sport Campina arrancou um empate por 1 a 1 com o Spartax. No jogo da volta, quarta-feira, em Campina, quem vencer avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

