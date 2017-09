Música, dança, exposição e mostra de arte no fim de semana em Campina Grande

A Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, preparou uma programação toda especial para este fim de semana, com opções para todos os gostos.

Nessa sexta-feira, dia 8, às 20 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral, dentro da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, será apresentado o espetáculo “O despertar das cordas”, da Orquestra de Cordas Dedilhadas.

A apresentação acontece no palco principal e os ingressos estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).

Foto: Divulgação

Já no sábado, dia 9, será realizada a III Mostra de Dança do projeto “Animal, Arte e Cultura”, também às 20 horas, no palco principal, e com ingressos a R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).

O objetivo do evento é arrecadar fundos a serem direcionados para realização de ações voltadas a animais abandonados nas ruas de Campina Grande/PB.

No domingo (10), na Sala Paulo Pontes, às 19 horas, acontece o Projeto Somos Fãs, especial Djavan, com Roberth Gonçalves.

E por todo o mês de setembro, na Galeria Irene Medeiros, está em cartaz a exposição “Todos iguais perante o monolito negro” do artista Caio César Polzatto.

A entrada é gratuita e a visitação acontece de terça-feira a sábado das 8 horas às 12 horas e de 13 horas às 21 horas.