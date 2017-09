Mulher é presa acusada de exploração sexual de crianças e adolescentes no Sertão

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (16), uma mulher suspeita de cometer exploração sexual de crianças e adolescentes no Sertão do Estado. A ação foi realizada pelos policiais do 13º Batalhão, em Itaporanga, que, após receberem informações, conseguiram localizar a suspeita, de 29 anos, e cumpriram o mandado de prisão.

Os policiais das Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) foram informados que, na localidade do Alto das Neves, havia uma mulher suspeita com mandado de prisão em aberto.

Durante as diligências, uma suspeita foi abordada e, a partir da consulta ao Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), foi constatado que contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 244-a, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O artigo prevê que submeter menores à prostituição ou exploração sexual resulta em pena de reclusão de 4 a 10 anos, e multa. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Itaporanga para as medidas cabíveis.