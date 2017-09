Mulher é agredida e torturada por bandidos durante invasão a residência

Uma mulher foi agredida e torturada por uma dupla de assaltantes que invadiu a residência dela e roubou a quantia de R$ 2 mil, durante a tarde desta terça-feira (12), na cidade de Solânea, localizada no Curimataú paraibano.

Conforme a Polícia Militar, a vítima, que mora no Conjunto Padre Leonardo, informou que havia saído para conversar com a vizinha e ao voltar para casa encontrou a porta da residência entreaberta, se deparando com dois homens encapuzados no interior do imóvel.

Um deles estava armado e começou a apontar a arma para a cabeça da vítima, exigindo que ela lhe desse dinheiro.

Enquanto isso, o outro homem começou a vasculhar os cômodos da residência e encontrou R$ 2 mil em espécie. Não satisfeitos, os assaltantes ainda torceram o braço da vítima, afirmando que iriam atirar na cabeça dela, caso não informasse onde havia mais dinheiro.

Depois de um determinado tempo agredindo e fazendo ameaças, os bandidos jogaram a mulher no sofá e fugiram seguindo rumo ignorado.