Mulher de 42 anos é encontrada morta no Sertão da Paraíba

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta com um tiro no peito durante a noite dessa segunda-feira (11), no município de Bonito de Santa Fé, que fica localizado no Sertão paraibano.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi encontrado dentro da residência onde ela morava sozinha, após os vizinhos terem ligado para a Polícia informando que haviam escutado um barulho de tiro na casa dela.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a mulher caída ao chão já sem vida e com marca de tiro na região do peito.

Os vizinhos não souberam dar detalhes sobre o ocorrido, e a Polícia Civil está investigando a causa do crime.