MPF divulga data e locais de provas para estágio em Direito

O Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba divulgou o Edital 17/2017 com a data e locais de aplicação das provas da seleção para estágio em Direito e as inscrições deferidas.

O concurso visa à formação de quadro de reserva de estágio na área de Direito para as unidades do órgão em João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Patos, Monteiro e Sousa.

A aplicação das provas objetiva e subjetiva será no dia 24/09/2017, próximo domingo, das 8h às 12h. Os portões serão abertos a partir das 7h15 e o candidato deverá comparecer ao local de realização das provas até as 7h50, quando serão fechados os portões.

Confira os locais de provas:

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República na Paraíba (João

Pessoa) – Endereço: UFPB – Centro de Ciências Jurídicas – CCJ, situado na Cidade Universitária,s/n;

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República no Município de Campina Grande – Endereço: UEPB – Centro de Ciências Jurídicas – CCJ, situado na Rua Coronel Salvino Figueiredo, s/n, Centro;

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República no Município de Patos – Endereço: Faculdades Integradas de Patos, Bloco de Direito, situada na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte;

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República no Município de Sousa – Endereço: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – Unidade Centro, situada na Rua Sinfrônio Nazaré, 38, Centro;

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República no Município de Monteiro – Endereço: UEPB/Campus VI -Monteiro/PB, sala de aula A6, localizada no térreo do prédio do CCHE, situada na Rua Abelardo Pereira dos Santos, 131 – Centro;

Candidatos concorrentes às vagas da Procuradoria da República no Município de Guarabira – Endereço: Centro Educacional Osmar de Aquino, situado na Rua José Luís de Oliveira, 215, Bairro Novo.