Motociclista morre após colidir com ônibus na BR-230

Um grave acidente registrado na BR-230 durante a madrugada desta sexta-feira (8) resultou na morte de um motociclista, após colidir com um ônibus, na entrada da cidade de Soledade, no Agreste paraibano.

Foto: Reprodução/ WhatsApp

Segundo a Polícia da Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram que o motociclista trafegava em uma Honda 150 cilindradas preta pelo acostamento quando colidiu no ônibus.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do ônibus permaneceu no local para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu e morreu na hora.