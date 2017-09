Morre em São Paulo jornalista que lutava contra câncer

Morreu no fim da tarde desse sábado, 16, de falência múltipla dos órgãos, no Hospital Moriah, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, o jornalista e apresentador Marcelo Resende.

Ele tinha 65 anos e foi diagnosticado com um câncer no pâncreas, com metástase no fígado, no mês de maio deste ano, e desde então lutava contra a doença.

Marcelo Resende atuava na TV Record, no programa Cidade Alerta.