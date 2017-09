Monitoramento por câmeras tem diminuído acidentes em Campina, afirma STTP

Em entrevista nesta quarta-feira (13), o superintendente da STTP, Félix Neto, revelou que diminuíram, significativamente, os acidentes em vias monitoradas por câmeras em Campina Grande.

Segundo ele, algumas localidades zeraram os acidentes com motos.

Félix relatou que na Avenida Vigário Calixto, uma das vias com mais registros de acidentes, houve uma redução de 80%.

– Na Manoel Tavares houve uma redução de 68% de acidentes por conta da implantação de radares. Na Vigário Calixto a redução foi de 80%. Na avenida Brasília, 60% – exemplificou.

Ainda sobre as multas, Félix afirmou que feitas por agentes, as notificações caíram após a implantação do monitoramento por câmeras.

– Se analisarmos a quantidade de multas realizadas por agentes, a gestão do prefeito Romero é menor que a do seu antecessor, porque enfrentamos uma greve branca e, além disso, temos monitoramento por radares – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.