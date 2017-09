Ministro do Supremo bota na cadeia dono da Friboi

foto: STF/Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin autorizou a prisão do empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F (JBS/Friboi), e de Ricardo Saud, executivo da empresa, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo.

As prisões seriam temporárias e ainda não há previsão de quando serão efetuadas pela Polícia Federal.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão dos executivos do grupo que controla a JBS na última sexta-feira, após divulgação de áudio que gerou suspeitas contra delação de ambos.

*fonte: estadao