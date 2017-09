Ministro de Temer é alvo de nova operação da PF

A Polícia Federal cumpre hoje mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-governador de Mato Grosso e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), na Asa Sul, zona nobre de Brasília. Policiais federais também fizeram diligências nesta manhã em São Paulo e no Mato Grosso, informa o portal da Globo.

Os mandados de busca fazem parte da Operação Malebolge (12ª fase da Ararath). As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).