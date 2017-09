Ministério estipula prazo para a PB receber águas do Eixo Norte da Transposição

Foto: Secom/PB

O secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, e o executivo Deusdete Queiroga, representaram o Governo da Paraíba, na manhã desta segunda-feira (11), durante a abertura das comportas do reservatório de Tucutu, localizado em Cabrobó, Pernambuco, para que as águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) possam seguir pelo canal até o reservatório Terra Nova, no mesmo município. As águas estão percorrendo 43,9 quilômetros subsequentes até chegar ao novo destino. A expectativa é que as águas cheguem à Paraíba até abril de 2018.

O acionamento das bombas na EBV1 foi feito pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, e outras autoridades do Estado do Ceará. O deputado estadual paraibano Geová Campos também marcou presença no evento.

“Esse foi o início do Eixo Norte do São Francisco. Foi importante testemunhar esse momento. Depois da estação EB2, fica dependendo só de mais uma estação de bombeamento para que as águas do Eixo Norte possam chegar a Paraíba”, explicou o secretário João Azevêdo.

Aqui na Paraíba a expectativa, por parte do Ministério da Integração Nacional, é que a partir de março ou abril de 2018, as águas do Rio São Francisco já estejam chegando ao estado por meio do Eixo Norte.

João Azevêdo lembra que já foi entregue ao Ministério, durante reunião do Conselho Gestor do São Francisco, um relatório contendo informações sobre a atual situação do leito do Rio Piranhas, por onde irão passar as águas da Transposição.

“Nós já fizemos um levantamento sobre o local utilizando drones e enviamos para o Ministério, pois a operação e manutenção no Rio Piranhas, no trecho entre Engenheiro Ávidos até a divisa com o Rio Grande do Norte, será de responsabilidade da Codevasf. Nós já nos antecipamos e em breve iniciaremos o trabalho de limpeza e retificação ao longo do leito do rio, no trecho entre as barragens de Morros e de Boa Vista até a barragem Engenheiro Ávidos”, acrescentou João Azevêdo.⁠⁠⁠⁠

De acordo com dados do Ministério da Integração Nacional, quando concluído, o Eixo Norte da Transposição vai beneficiar mais de 7 milhões de pessoas de 223 cidades. O projeto de integração do São Francisco teve, até abril de 2016, R$ 7,95 bilhões executados com dinheiro do Orçamento da União.