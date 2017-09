Mesmo considerando um partido golpista, deputado defende aliança com PMDB na Paraíba

Para o deputado estadual Jeová Campos, a aliança do PSB com o PMDB será fundamental para que o partido vença as eleições em 2018 para dar continuidade ao projeto do governo de Ricardo Coutinho, que transformou a Paraíba.

Muito embora dizendo que não pode falar nem pelo governador e nem pelo senador Maranhão, mas como filiado ao PSB, entende que o partido precisa fazer aliança para ampliar outras forças políticas que no momento não estão na base aliada do governo socialista.

Foto: Paraibaonline

O deputado critica o PMDB em nível nacional, que, segundo ele, não há dúvidas de que é um partido golpista, e nem mesmo o próprio presidente da República, Michel Temer, cacique do PMDB, duvida disso. Contudo, opina que a política estadual é dosada de realidades locais.

“Se não compreender as realidades locais, que muitas vezes se sobrepõem às diferenças nacionais, é não querer compreender as questões de cada comunidade, de cada Estado ou município”, destacou.

Jeová Campos enfatizou ainda que da sua parte não há nenhum óbice sobre essa aliança, mas tergiversou sobre a pergunta da imprensa se teria cabimento o senador José Maranhão ser o vice do secretário João Azevedo, uma vez que o PSB não abre mão da cabeça da chapa. O deputado respondeu que a pergunta era muito difícil para responder pelo senador.

“A imprensa tá querendo forçar a barra comigo”, afirmou em tom de brincadeira.