Reajuste no preço do gás de cozinha afeta dia a dia de comerciantes

O gás de cozinha sofreu reajuste de 12% e, a dona de casa vai ter que desembolsar R$ 65 do orçamento.

Para quem compra em atacado, como donos de restaurantes, padarias, entre outros, o valor saltou de uma média de R$ 38 para R$ 53 e, por enquanto, para não repassar os custos ao consumidor final, os comerciantes vão ter que negociar com o fornecedor.

A preocupação é que haja mais reajustes no preço do gás até o final do ano, e dessa forma fica inviável não repassar os custos.

Com relação ao aumento na gasolina, depois de três seguidos, foi apresentado queda de 3,8% no preço desse combustível nas refinarias.

As mudanças constantes no valor, são provocadas pela atual política da Petrobras, que prevê reajustes diários ao consumidor.

*Com informações da TV Cabo Branco