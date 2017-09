Mesa Brasil do Sesc realiza atividades no interior do estado

Além desta ação, o programa também promove, com os alunos do Projeto de Habilidade de Estudos (PHE), no Sesc Patos, uma atividade para que eles desenvolvessem novos hábitos alimentares.

Durante esta semana, o Mesa Brasil realizou ações nas cidades de Patos e Cajazeiras. As atividades aconteceram nos dias 30 e 31 e levaram para as duas cidades uma discussão bem atual sobre a violência contra a mulher.

Em Patos, os alunos do PHE, no Sesc Patos, receberam a equipe do Mesa Brasil, na quarta-feira, 30, para discutir sobre a importância de desenvolver hábitos alimentares saudáveis.

A nutricionista Gilmara Gioconda realizou a dinâmica dos jogos dos sentidos, no qual, os alunos vão descobrir através do paladar qual alimento estão consumindo. Além disto, eles vão fazer uma salada de fruta e com isto, entender a importância desses alimentos para melhorar a qualidade de vida deles. O objetivo da ação é descobrir os sabores das frutas e verduras para que eles possam ter uma qualidade de vida, através desses hábitos saudáveis.

Além desta atividade, o programa realizou, na quinta-feira, na Associação de Moradores do Conjunto Nova Conquista, em Patos, uma palestra com a temática bem atual: a Violência contra a Mulher.

A Assistente Social do programa, Ertha Riana levou a comunidade informações sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência contra as mulheres, além de orientar sobre as formas disponíveis, dentro do município, que possam amparar essas mulheres.

A cidade de Cajazeiras também recebeu uma discussão sobre a Violência contra a Mulher. Na última quinta-feira, o programa Mesa Brasil levou a Associação Arte e Vida informações sobre a temática. A Assistente Social, Fernanda Maria explicou as tipificações da violência doméstica e os caminhos para procurar ajuda.