Menores suspeitas de envolvimento em latrocínio de comerciante são apreendidas em CG

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma ação da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) de Campina Grande, apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (11), três adolescentes, com idades de 14, 15 e 16 anos.

Elas estão envolvidas no caso de roubo seguido de morte (latrocínio) do comerciante Antonio Ferreira da Silva, de 56 anos, ocorrido no último dia 7 de setembro, no bairro de Santa Rosa.

De acordo com o delegado da especializada, Cristiano Santana [foto], as adolescentes foram apreendidas após a prisão de uma pessoa maior de idade e a apreensão de outro adolescente, que estavam sendo apontados como executores do crime.

“Nós conseguimos realizar a prisão de um homem e apreender um adolescente já na sexta-feira após o homicídio. Eles confirmaram a participação no crime e indicaram que as mandantes tinham sido as três adolescentes, que mantinham um envolvimento amoroso com o comerciante e teriam dopado ele na noite anterior”, disse a autoridade policial.

Depois do crime, os envolvidos levaram uma quantia em dinheiro, arma de fogo e aparelhos eletroeletrônicos.

Segundo o delegado Cristiano Santana, as adolescentes foram levadas para prestarem depoimento e em seguida ficarão à disposição da Justiça. Elas responderão pelo ato infracional semelhante ao crime de latrocínio.