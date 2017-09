Mega acumula de novo e pode pagar R$ 77 mi no próximo sorteio

foto: ABr

Ninguém acertou os seis números do concurso 1.964 da Mega-Sena neste sábado (2). Com isso, a loteria acumulou novamente e deverá pagar uma bolada de R$ 77 milhões na próxima quarta-feira (6), de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 02 — 27 — 32 — 36 — 48 — 50.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 119 apostas fizeram cinco dezenas e levaram R$ 32.635,32 cada uma. Outros 7.880 apostadores acertaram quatro números e ganharam R$ 704,06 cada.