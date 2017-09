Matrículas da UEPB para convocados do SISU acontecem nestas segunda e terça

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou nessa sexta-feira (15) a décima chamada da lista de espera própria para ingresso na Instituição através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do período letivo 2017/1.

Os candidatos convocados nesta décima chamada devem efetuar matrícula nos dias 18 e 19 de setembro.

Para a efetivação da matrícula, os convocados devem comparecer a coordenação do curso para o qual foi selecionado, no respectivo turno de opção do candidatto, portando os seguintes documentos (com as respectivas cópias autenticadas): certificado de conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; RG e CPF; prova de quitação com o Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino); Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento; prova de quitação com o TRE, para maiores de 18 anos; e uma fotografia 3×4 recente.

Outras informações: (83) 3315-3350 / 3315-3434.