Maranhão surpreende ao falar sobre as eleição 2018. Veja o vídeo

Comemorando o aniversário, acompanhado de diversos políticos, o senador da Paraíba, José Maranhão, falou sobre a união das oposições para disputar o governo do Estado em 2018.

Analisando a conjuntura atual da economia brasileira, Maranhão discorreu que a “a situação do país é tão grave que só a união de todos poderá resolver a crise”, afirmando que os paraibanos estão cansados de esperar as soluções.

Sobre encabeçar a chapa, Maranhão disse que essa decisão não poderá ser imposta, mas que pode contribuir para melhoria do Estado.

– Não quero forçar a barra para ser candidato se minha candidatura foi requerida, vai ser de forma natural. Porque a esta altura da minha vida eu tenho a experiência de trabalho – explicou-se.

Ao falar sobre o atual governador Ricardo Coutinho, do qual foi aliado nas últimas eleições, o peemedebista disse que ele contribuiu com o setor rodoviário, mas que para o crescimento econômico da Paraíba é preciso projetos estruturantes, para tirar a Paraíba do marasmo.

A festa de aniversário, ocorrida nesta sexta-feira, 15, em João Pessoa não contou com a presença do governador do Estado, Ricardo Coutinho.

Veja o vídeo completo