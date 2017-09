Maranhão fala sobre correligionários do PMDB serem citados em denúncia

O senador José Maranhão(PMDB) na noite dessa sexta-feira, 15, se reuniu com políticos e amigos em João Pessoa para comemorar seu aniversário.

No ensejo, ele falou sobre sua sigla ter correligionários citados em denúncia feita por Rodrigo Janot.

-O PMDB tem uma história de lutas e de conquistas em favor do Brasil. O PMDB não está contra a apuração dos crimes que ocorreram na administração pública, o partido não se opõe a isso e, por sua vez, não é isso. O PMDB pela sua grande maioria é composto de homens de bem, homens sérios e homens que correspondem a esse sentimento de que a administração tem que ser feita com honestidade, com transparência e com seriedade – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.