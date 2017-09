Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Globo

Propostas para sair da crise

Folha de S. Paulo

Terceirizar não derruba salário, aponta estudo

Correio Braziliense

Mortes e sequelas sem fim

Jornal do Commmercio (PE)

Autismo: Desenhandooutro mundo

A Tarde (BA)

Estado e grupo da China assinam acordo para viabilizar obra de ponte

Correio da Bahia

Acidente de ônibus deixa três mortos e 20 feridos na Bahia

Tribuna da Bahia

Bahiagás é a estatal no setor de gás natural com maior receita no Brasil

O Dia (RJ)

Polícia apreende adolescente suspeito de matar sargento da PM

Diário do Nordeste (CE)

Estudante de 16 anos é ferido por bala perdida durante tentativa de assalto

Zero Hora (RS)

Preso taxista e mais quatro por suspeita de morte de adolescente na capital gaúcha

O Estado de S. Paulo

TCU refaz auditoria e vê desvio de até 70% maiores na Petrobrás