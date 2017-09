Manchetes dos principais jornais nacionais desta quinta-feira

Folha de S.Paulo

Lula diz que Palocci mentiu, é simulador, frio e calculista

O Estado de S. Paulo

Lula sugere que Palocci ‘joga ilícitos em cima dos outros’

O Globo (RJ)

Lula e Temer na Justiça

Correio Braziliense

Caso Previdência não mude, GDF parcelará o salário de setembro

Estado de Minas

Lama sem fim

Zero Hora (RS)

Safra faz PIB crescer 2,5% no 2º trimestre no Estado

Agora São Paulo

Aposentados poderão sacar o PIS em outubro e novembro

Valor Econômico (SP)

Prisões apressam mudanças na JBS

Jornal do Commercio (PE)

Janot livre para novas denúncias contra Temer

A Tarde (BA)

Maioria do STF nega afastamento de Janot