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Paraíba

Previsão do tempo para esta quinta-feira em toda Paraíba

07/09/2017 às 7:45

Fonte: Aesa

  • LITORAL

    30ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.

    ______________________________________

  • BREJO

    26ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.

    ______________________________________

  • AGRESTE

    28ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.

    ______________________________________

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    30ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    _____________________________________

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    _____________________________________

  • ALTO SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

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