Mais de 600 atendimentos de saúde são realizados em Escola Municipal de Campina

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), promoveu no último sábado, 02, uma ação social na Escola Municipal Padre Antonino.

Foram oferecidos mais de 600 atendimentos à comunidade do bairro de Bodocongó. A ação, que recebeu o título de “Mobilizando parcerias, buscando cidadania”, proporcionou um envolvimento entre escola e comunidade, no cumprimento do papel social do Sistema Municipal de Educação, além de despertar nos moradores do bairro o sentimento de cidadania. Ações dessa natureza já fazem parte do itinerário pedagógico da escola.

A secretária municipal de Educação, Iolanda Barbosa, destacou o caráter pedagógico dessa ação.

“A Escola Padre Antonino realizou uma ação de cidadania, com oferta de serviços por meio de parcerias que atendem às demandas da comunidade, efetivando uma proposta pedagógica da Escola, aberta no eixo escola e comunidade, como também a efetivação de ações sustentáveis, por meio da articulação de parcerias que assumiram suas responsabilidades cidadãs com as comunidades”, ressaltou a secretária.

Já a gestora da escola, Adriana Sá, pontuou os serviços oferecidos durante as atividades.

“Tivemos diversos serviços oferecidos à comunidade, tanto de saúde quanto de cidadania. Através de nossos parceiros nós trouxemos várias entidades que ofereceram serviços como fisioterapia, nutrição, enfermagem. Tivemos ainda emissão de documentos. Tudo para atender nossa comunidade”, disse a diretora.

Participaram como parceiros do evento a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que ofereceu serviços de enfermagem; Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), com ações de odontologia; Unifacisa e Unesc, com fisioterapia, nutrição oftalmologia e dermatologia; a Polícia Militar, com o Programa de Resistência às Drogas (PROERD); Defensoria Pública, com serviços advocatícios; Secretaria Municipal de Saúde, com a vigilância ambiental; além da Sesuma, com o projeto Minha Árvore; Casa da Cidadania, com a emissão de documentos; e o Cepacs – Centro Profissionalizante Antônio Carvalho Sousa (Centro da Jovem), com designer de sobrancelhas e unhas.