Luciano Cartaxo: João Pessoa não vai dar as costas à Paraíba

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), é um dos nomes lembrados pelo campo das oposições, para ser candidato ao governo do Estado, nas eleições 2018.

Em entrevista à Rádio Correio FM, o prefeito ressaltou a importância da manutenção da aliança firmada em 2016, para derrotar o atual modelo governamental do PSB.

Para ele, o modo de fazer política do partido de Ricardo Coutinho está defasado e ressaltou que é preciso trabalhar dialogando com a população, para melhorar a qualidade de vida e cuidar do ser humano.

Foto: Paraibaonline

– Apresentamos para a cidade de João Pessoa a forma de melhorar a vida das pessoas, que não é só obras, mas cuidar das famílias, das pessoas. Temos uma oposição cada vez mais fortificada, para transformar o estado da Paraíba, e a obrigação de participar desse debate e fazer essa discussão sobre os rumos da Paraíba, porque governar é muito mais do que fazer obras, tem que ter uma percepção de como melhorar a vida do ser humano. Temos maturidade suficiente para pensar sobre essa questão. Vamos fazer uma avaliação de maneira objetiva e discutir com os partidos políticos, mas acima de tudo discutir com o povo – disse Cartaxo.

Luciano disse ainda que a definição do nome que deverá encabeçar a disputa eleitoral só deve ser feita em 2018.

– Temos clareza que estamos em uma fase de discussão e elaboração de propostas, de avaliação do futuro da Paraíba. As oposições têm essa responsabilidade. Sobre a eleição, vamos tratar só em 2018, mas João Pessoa não vai dar as costas à Paraíba – reforçou.

*As informações são da Rádio Correio FM.